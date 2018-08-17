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’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Van’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı
'dan yarın yapılacak 6'ncı Olağan Kongesi'ne giden kadın kolları üyelerini taşıyan otobüsün bir otomobille çarpıştığı da 5 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Feci kaza dün akşam saatlerinde, Van-Bitlis karayolunun Gevaş ilçesi Balaban mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 AS 359 plakalı otobüs, karşı yönden gelen Zeki Dayan yönetimindeki 06 DJ 8700 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dayan ile aynı araçtaki İnci Eslem, Aslihan Dayan, Osman ve Yadigar Hadanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste yaralanan 18 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Van’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı
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