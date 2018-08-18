Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çakıcı’nın suç örgütüne operasyon

Çakıcı’nın suç örgütüne operasyon

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Çakıcı’nın suç örgütüne operasyon
adına suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklanmaları, 4'ü de şartlarının uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından hâkimlik, 18 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartları uygulanmak üzere salıverilmesine hükmetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çakıcı’nın suç örgütüne operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN