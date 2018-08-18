Çakıcı’nın suç örgütüne operasyon

Alaattin Çakıcı
adına suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklanmaları, 4'ü de adli kontrol
şartlarının uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından hâkimlik, 18 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartları uygulanmak üzere salıverilmesine hükmetti.