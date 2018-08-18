Dualar Türkiye için

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 2 buçuk milyondan fazla hacı adayı cuma namazı için dün Kâbe'ye akın etti. Türk hacı adayları da Cuma namazını kılabilmek için perşembe gecesinden Kâbe'ye koştu. Gece boyunca Kâbe'yi tavaf edip namaz kılan ve Kur'an-ı Kerim okuyan hacı adayları sabah namazından sonra cuma vaktini beklemeye başladı. TAVAFTA TÜRKİYE İÇİN DUA
Milyonlarca hacı adayının doldurduğu Harem-i Şerif'te adım atacak yer kalmadı. Bu nedenle saat 09.30'dan itibaren girişler kapatıldı. Hacı adaylarının büyük bölümü de dışarıda saf tuttu. Mahşeri kalabalık, 40 dereceyi bulan sıcak havada Cuma namazını eda etti. Kâbe'de bulunan Türk hacı adayları ekonomik savaş veren Türkiye
için ellerini semaya açtı. Kâbe etrafında tavaf eden bazı Türk hacı adayları Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı yüksek sesle dua etti. ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GELDİ
Afrin'de
gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu, şehit olmadan önce anne ve babasının hacca götürülmesini vasiyet etmişti. Diyanet
İşleri Başkanlığı, şehidin vasiyetini yerine getirerek, şehidin annesi Seliz Pamukçu'yu kutsal topraklara götürdü. Hac vazifesi için Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, anne Pamukçu ile bir araya geldi. Pamukçu, "Şehitlerimiz hiç unutulmasın" dedi.