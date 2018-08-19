Bu nasıl avukat!

Konya
'da 2 kişiyi öldürüp 11 yıl cezaevinde kalan, geçen ay da Azeri sevgilisini öldüren Rahim Aracı'nın cinayet
ten sonra yanına gittiği avukatının telefonunu kırdırıp, sahte kimlikle kaçmasını sağladığı ortaya çıktı.
Konya'da galericilik yapan Rahim Aracı (46), evli olmasına rağmen, 4 yıl önce tanıştığı Azerbaycan uyruklu Saide Yükselir (50) ile birlikte yaşamaya başladı. İlişkileri devam ederken 4 çocuk annesi Yükselir, Rahim Aracı'nın babasının oturduğu evi 150 bin liraya satın aldı. Sevgilisine "Eşimden boşanıp seninle evleneceğim" diye vaatte bulunan Rahim Aracı, sözünü tutmayınca Yükselir, satın aldığı ev için "Ya baban evden çıksın, ya da parayı geri ver" dedi. Çıkan tartışmada Aracı, Yükselir'in boynuna, göğsüne ve karnına 8 el ateş etti. Ardından da yaralı kadını otomobilden atarak kaçtı. Yükselir son nefesinde olay yerine gelen polislere, kendisini sevgilisi Rahim Aracı'nın vurduğunu söyledi. Polis ise 2002'de de 2 kişiyi öldürüp 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen Rahim Aracı'nın peşine düştü. Zanlının kullandığı otomobilin plakasını takibe alan polis, cinayetten hemen sonra avukatı Selahattin Eyyubi Güneysu'nun ofisine gittiğini belirledi. Aracı'nın, avukatı Güneysu ile arkadaşı Erol Gümüş'ün yardımıyla sahte kimlik çıkarttığı, ardından da ölen bir Suriye
li adına telefon hattı aldığı belirlendi. Aracı'nın önce Eskişehir'e, oradan da Antalya
'ya gittiği tespit edildi. 16 yılda 3 cinayet işleyen Aracı, Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde saklandığı pansiyona düzenlenen operasyonla yakalandı. Aracı'nın, Suriyelilerin bayram için memleketlerine gitmelerini fırsat bilerek, bayramın birinci günü sahte kimlikle bu ülkeye geçmeyi planladığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklanırken, avukatı Güneysu ve arkadaşı Gümüş ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.