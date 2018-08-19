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Çaldıkları otomobilleri cami otoparklarında saklıyorlardı

'da gelen telefon ihbarını değerlendiren polis, 3 saat içinde 5 çalıntı otomobil ele geçirdi. Aralarında bir özel güvenlikçinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı otomobilleri dikkat çekmemek için cami otoparklarına bıraktıkları ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 11:42
Çaldıkları otomobilleri cami otoparklarında saklıyorlardı

Asayiş şube müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Beykoz'da yaşayan Emrah Y.'nin çalıntı otomobillerle dolaştığı belirtildi. İhbarda şüphelinin dolaştığı çalıntı otomobillerin marka ve modelleri de belirtildi. Bu ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ihbarda söz edilen sokağa gitti. Yapılan incelemede sokakta üzerine sahte plaka takılan iki araç ele geçirildi. Polis kısa sürede yakınlarda oturan özel güvenlikçi Emrah Y.(40)'ı gözaltına aldı.

CAMİ OTOPARKINDA SAKLAMIŞLAR

Polis sorguladığı Emrah Y.'nin araçları Serdar Y. ve Furkan O. adlı kişilerden aldığını tespit etti. Bunun üzerine bu kişilerin peşine düşüldü. Kısa süre içinde ulaşılan bu kişilerin içinde yakalandığı otomobilinde çalıntı olduğu ve motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen bu kişilerin üzerinden iki adet kontak anahtarı çıktı. Beykoz'da bir caminin otoparkına bırakılan iki otomobilinde çalıntı olduğu ve üzerlerine sahte plaka takıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri kısa sürede ele geçirilen 5 otomobilin Tokat, Maltepe, Bağcılar'dan çalındığını tespit etti. Şüphelilerin çalıp sahte plaka taktıkları otomobilleri dikkat çekmemek için özellikle cami otoparklarına çektikleri öğrenildi. Daha önceden polise geliş kaydı olmayan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çaldıkları otomobilleri cami otoparklarında saklıyorlardı
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