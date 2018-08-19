Cinsel içerikli video bahanesiyle kandırdılar!

50 BİN LİRALIK ŞANTAJ

İddiaya göre İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan emekli M.Ş.K.'ya bir telefon geldi. Telefondaki kişiler kendilerinin Narkotik Polisi olduklarını söyledikten sonra, inandırıcı olsun diye telefonda polis telsizi sesi de verdiler. Ardından M.Ş.K.'ya, "Senin bizde birisiyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntülerin var. Bu görüntüleri sana vermemizi istiyorsan bize 50 bin lira para ver. Sana adresi söyleyeceğiz" dediler.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şantaj çetesinin polis olup olmadığından şüphelenen M.Ş.K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek durumu anlattı. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri ile birlikte bir plan yapıldı. M.Ş.K. şüphelilere parayı vereceğini söyleyerek Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adreste randevu ayarladı. Para alışverişi sağlandığı sırada Gasp Büro ekipleri iki sahte polisi gözaltına aldı.

POLİSTE ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

Suçüstü gözaltına alınan Bülent Ö.'nün (40) tehdit ve yaralamadan kaydı bulunurken diğer şüpheli Türker G.'nin (49) 'Kumar oynamaya yer temin etmek ve mühür bozmaktan' kaydının olduğu ortaya çıktı.

ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şüphelilerin geldiği araçta yapılan incelemede, polis telsizi, kelepçe ve M.Ş.K.'ya ait olduğu belirlenen cinsel içerikli görüntüler ele geçirildi. Görüntünün, M.Ş.K.'nin cinsel ilişkiye girdiği belirtilen 20'li yaşlardaki genç tarafından şüphelilere verildiği ortaya çıktı. Bülent Ö. ve Türker G. tutuklandı.