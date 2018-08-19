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Cinsel içerikli video bahanesiyle kandırdılar!

'da polis kılığına giren iki şantaj şüphelisi gerçek polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Fatih'te 20'li yaşlardaki bir erkekle ilişkiye giren emekli vatandaş M.Ş.K, o anlara ait videoyu ele geçirip kendisine ulaşan iki şüphelinin 'cinsel içerikli video' bahanesiyle 50 bin lira istediği iddiasıyla polise başvurdu. alışverişi için belirlenen randevu noktasında bekleyen ekipleri, iki zanlıyı yakaladı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 13:45
Cinsel içerikli video bahanesiyle kandırdılar!

50 BİN LİRALIK ŞANTAJ

İddiaya göre Küçükçekmece'de yaşayan emekli M.Ş.K.'ya bir telefon geldi. Telefondaki kişiler kendilerinin Narkotik Polisi olduklarını söyledikten sonra, inandırıcı olsun diye telefonda polis telsizi sesi de verdiler. Ardından M.Ş.K.'ya, "Senin bizde birisiyle ye girerken çekilmiş görüntülerin var. Bu görüntüleri sana vermemizi istiyorsan bize 50 bin lira ver. Sana adresi söyleyeceğiz" dediler.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şantaj çetesinin polis olup olmadığından şüphelenen M.Ş.K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek durumu anlattı. Bunun üzerine Amirliği ekipleri ile birlikte bir plan yapıldı. M.Ş.K. şüphelilere parayı vereceğini söyleyerek Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adreste randevu ayarladı. Para alışverişi sağlandığı sırada Gasp Büro ekipleri iki sahte polisi gözaltına aldı.

POLİSTE ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

gözaltına alınan Bülent Ö.'nün (40) tehdit ve yaralamadan kaydı bulunurken diğer şüpheli Türker G.'nin (49) 'Kumar oynamaya yer temin etmek ve mühür bozmaktan' kaydının olduğu ortaya çıktı.

ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan şüphelilerin geldiği araçta yapılan incelemede, polis telsizi, kelepçe ve M.Ş.K.'ya ait olduğu belirlenen cinsel içerikli görüntüler ele geçirildi. Görüntünün, M.Ş.K.'nin cinsel ilişkiye girdiği belirtilen 20'li yaşlardaki genç tarafından şüphelilere verildiği ortaya çıktı. Bülent Ö. ve Türker G. tutuklandı.

Milyonluk çöp kovası...

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Cinsel içerikli video bahanesiyle kandırdılar!
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