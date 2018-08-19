Düğünde, yemekte, sokakta cinayet

İzmir
Torbalı'da, gelin damadın aileleri arasında oyun havası sırasında 'oynama' kavgası yaşandı. Kavgaya karışan Ahmet B. ile Anıl Ö. düğünden sonra silahlanıp düğün yerinde rastgele ateş açtı. Başına saçma isabet eden Yusuf Topal (63) hayatını kaybetti. Damat ise motosikletle kaçan iki zanlıya otomobiliyle çarptı. Hafif yaralanan 2 zanlı gözaltına alındı. Kastamonu
'da zabıta memuru Ahmet T., birlikte yemek yiyip alkol aldığı arkadaşı, Deniz Şenoğlu'nu (43) 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ahmet T. ise olay yerinde gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'de de bir binanın bahçesinde 31 yaşındaki Gökay Erdem'in kanlar içinde cesedi bulundu. Yine İstanbul Göngören'de de bir giysi mağazasında Halit Karabulutoğlu'nun (48) cesedi bulundu. Cinayet
zanlısı olarak Karabulutoğlu'nun eski ortağı mağaza sahibi aranıyor.