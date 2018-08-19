Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kümesten çıktı... Polisleri bile şaşırttı!

Kümesten çıktı... Polisleri bile şaşırttı!

'ın Elbistan ilçesinde bir evin kümesinde yapılan aramada silah ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 02:05
Kümesten çıktı... Polisleri bile şaşırttı!

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Büro Amirliği ekipleri, A.R.A.'nın evinde ve iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ekipler, operasyonun devamında şüphelinin babasının evinde arama yaptı. Evin bahçesindeki kümesi de arayan polis, silah ele geçirdi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Ele geçirilen silahlara el konulurken, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.R.A.'nın, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan Türkoğlu Açık Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kümesten çıktı... Polisleri bile şaşırttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN