Haberler Yaşam Haberleri Liderlerin bayram programları belli oldu

Liderlerin bayram programları belli oldu Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve parti genel başkanlarının programları netleşti.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 13:04