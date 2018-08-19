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'da korkunç olay

'da denize giren, üçü aynı aileden 4 kişi boğuldu, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 16:14
Samsun'da korkunç olay

Atakum ilçesi Dereköy mevkisinde Kadir, Emrah, Erkan ve Mehmet Veral ile Furkan Şener denize girdi. Bu kişilerin, bir anda suda gözden kaybolmaları üzerine yakınları kurtarma ekiplerine haberverdi. ve dalgıç ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 5 kişi de sudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Kadir, Emrah ve Erkan Veral ile Furkan Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Veral'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kentte havanın oldukça rüzgarlı olduğu gözlendi.

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Samsun'da korkunç olay
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