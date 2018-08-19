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Yürekleri dağlayan an: Oğlunun cansız bedenine sarılıp uyandırmaya çalıştı...

’da motosikletin aynı istikamete giden tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç genç arkadaştan 2'si hayatını kaybederken biri ise yaralandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin annesi çocuğunun cansız bedeninin başından ayrılmayıp vücuduna sarıldı ve çocuğunu uyandırmaya çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 09:12
Yürekleri dağlayan an: Oğlunun cansız bedenine sarılıp uyandırmaya çalıştı...

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, AdanaÇevreyolu Caddesi ile Sedir Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki arkadaşı arkasında oturan plakasız motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler, Adana Çevreyolu Caddesi üzerinden Ereğli Caddesi üzerine seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 33 DPM 57 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 gencin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yürekleri dağlayan an: Oğlunun cansız bedenine sarılıp uyandırmaya çalıştı...
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