Yürekleri dağlayan an: Oğlunun cansız bedenine sarılıp uyandırmaya çalıştı...

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, AdanaÇevreyolu Caddesi ile Sedir Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki arkadaşı arkasında oturan plakasız motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler, Adana Çevreyolu Caddesi üzerinden Ereğli Caddesi üzerine seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 33 DPM 57 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 gencin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.