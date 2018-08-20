“Annem üç gündür ölmüş, bende üstünde yatıyormuşum” dedi, gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.00 sıralarında 43 yaşındaki Hatice A. Anafartalar Mahallesi 372 Sokak'taki evin balkonuna çıkarak ''Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum'' şeklinde bağırmaya başladı. Hatice A.'nın feryatları üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. İhbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese intikal etti. Ekipler eve girdiklerinde, 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılarak çekyatın altında konulmuş cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri Bulut'un evinde çalışma yaptı. Bulut'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bulut'un 14 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen kızı Hatice A.'yı gözaltına aldı.

Polise kayıp başvurusunda bulunmamış

Emniyete götürülen Hatice A. ifadesinde, annesini en son 16 Ağustos Perşembe sabahı saat 07.30 sıralarında işe giderken gördüğünü, akşam geldiğinde ise evde olmadığını, bunun üzerine 155 Polis İmdat hattını arayarak bildirdiğini, 3 gün boyunca işe gelip gittiğini ve dün akşam saatlerinde eve geldiğinde, evde yoğun bir koku olduğunu fark edince, annesinin yatmış olduğu çekyatı kaldırdığını ve annesinin battaniyeye sarılmış cesedi ile karşılaştığını söylediği belirtildi. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hatice A.'nın annesinin kayıp olduğuna dair herhangi bir başvuruda bulunamadığı ve teyzesi Ü.Ç.'ye ise dün haber verdiği ortaya çıktı. Ayrıca, balkona çıkarak ''Annem 3 gündür ölmüş ben üzerinde yatıyormuşum'' şeklinde bağıran Hatice A.'nın ifadesinde, balkonda yattığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Hatice A.'nın çelişkili ifadeleri doğrultusunda, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Gülümser Bulut'un cinayet zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda tespit edilecek.