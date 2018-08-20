Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Annesini korumak isterken babası bıçakladı

Annesini korumak isterken babası bıçakladı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Annesini korumak isterken babası bıçakladı
'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı kafeteryadan evine dönen C.T. (19), babası R.T. ile annesi N.T'nin tartıştığını gördü. Babası R.T'yi engellemeye çalışan genç, annesini babasından korumak için odaya kilitledi. Babasıyla çıkan arbedede bıçakla boynundan yaralanan C.T hayatını kaybetti. Baba R.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'da da iki grup arasında çıkan tartışmada Adallah Şeyh Ali ve Abud Şeyh Ali adlı kuzenler bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Abud Şeyh Ali kurtarılamadı. 'te de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Mahmut Yıldız (18) bıçaklanarak öldürüldü. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen 5 kişi gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesini korumak isterken babası bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN