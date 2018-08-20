Annesini korumak isterken babası bıçakladı

Bursa
'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı kafeteryadan evine dönen C.T. (19), babası R.T. ile annesi N.T'nin tartıştığını gördü. Babası R.T'yi engellemeye çalışan genç, annesini babasından korumak için odaya kilitledi. Babasıyla çıkan arbedede bıçakla boynundan yaralanan C.T hayatını kaybetti. Baba R.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa
'da da iki grup arasında çıkan tartışmada Adallah Şeyh Ali ve Abud Şeyh Ali adlı kuzenler bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan
Abud Şeyh Ali kurtarılamadı. Gaziantep
'te de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Mahmut Yıldız (18) bıçaklanarak öldürüldü. Yaşları 14 ila 18 arasında değişen 5 kişi gözaltına alındı.