Küçük Çamlıca Kulesi’nde sona doğru

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca
TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388.5 metre yüksekliğindeki kulede dış giydirme ve kaplama işlemlerine başlandı. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı kulenin hizmete alınmasıyla görüntü kirliliği oluşturan televizyon ve cep telefonu vericisi kuleleri sökülecek. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirlilik ortadan kaldırılacak.