Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Türkiye, Kurban Bayramı tatilini yaşarken 'hava durumu nasıl olacak?' sorusu da en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Yurttaşlar, havaların nasıl olacağını internet üzerinden sorgulama yaparak araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? İşte yanıtı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri Antalyalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37