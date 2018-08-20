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Tuvalet kavgası le bitti

’da bir kulübenin arkasına tuvaletini yapan Şevki Nenğ, evinin balkonunda alkol alan Ali Dalkıç’la aralarında çıkan tartışmada öldürüldü

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Tuvalet kavgası cinayetle bitti
'da 21 Temmuz gecesi otomobilde alkol alıp gezen Şevki Nenğ ve Aykut Keçeci, merkez Karatay ilçesindeki Akçeşme Mahallesi'nde, tuvaletlerini yapmak için bir kulübenin yanında durdu. Bu sırada evinin balkonunda alkol alan Ali Dalkıç (31), kulübenin arkasına tuvaletini yapan iki arkadaşı uyardı. Yaşanan küfürleşme sonrasında balkondan sandalye fırlatan Ali Dalkıç, daha sonra aşağı indi.
Çıkan kavgada Şevki Nenğ (31), göğsünden ve karın boşluğundan bıçaklandı. Konya Numune Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nenğ, 25 gün sonra yaşamını yitirdi. Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerinden kavgaya karışan Ali Dalkıç'ı tespit ettikten sonra zanlının peşine düştü. Saklandığı babaannesinin evinde yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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Tuvalet kavgası cinayetle bitti
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