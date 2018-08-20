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MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’si uğurlandı
Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'ın "" lakaplı sanatçısı Sıtkı Sezgin (69) düzenlenen törenle toprağa verildi. Yeşilçam'da 300'den fazla filmde rol alan Sezgin için Samsun Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, ilçe belediye başkanları, yerel tiyatrocular ve vatandaşlar katılırken, sanat dünyasından kimsenin cenazede yer almaması da dikkat çekti. Sezgin cenaze namazının ardından Derecik mezarlığında toprağa verildi.
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Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’si uğurlandı
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