Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Beş yıllık kin cinayetle bitti

Beş yıllık kin le bitti

Diyarbakır’da sevdiği kadını 5 yıl önce kaçırıp evlendi. Ancak genç kadının erkek kardeşleri Kaya’yı İstanbul Kadıköy’deki bir kafeteryada öldürdü

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Beş yıllık kin cinayetle bitti

Tercüman , 5 yıl önce Diyarbakır'da gönlünü kaptırdığı 'yı (29) kaçırdı. Kaya, İstanbul'a yerleşti ve üçüncü evliliğini kendisiyle kaçak Çiçek Kaya ile yaptı. Ancak genç kadının ailesi bu evliliğe bir türlü razı olmadı. Mayısta memleketindeki ailesini ziyarete giden Çiçek Kaya, eşinin yanına dönmek istedi ancak ailesi izin vermedi. Çiçek Kaya, ailesinin yanından bir yolunu bulup kaçarak İstanbul'daki eşinin yanına döndü. Bunun üzerine kardeşleri (27) ile Mehmet Akkan (24) Kaya çiftinin peşine düştü. 17 Ağustos akşamı, şüpheli iki kardeş ile enişte Ahmet Kaya, Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bir kafede buluştu. Burada bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma yaşandı. Tuvalete gitmek için müsaade isteyen İdris Akkan, dönüşte hiçbir şey söylemeden arkadan yaklaştığı Ahmet Kaya'nın boynuna doğru tek el ateş etti. Saat 00.15 sıralarında yaşanan nedeniyle kafedeki müşteriler korku ve panik içinde sokağa döküldü.

KAÇAMADILAR
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Kaya kurtarılamadı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, tetiği çeken inşaat işçisi İdris Akkan'ı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Akkan'ın hırsızlıktan suç kaydı çıktı. Diğer şüpheli Mehmet Akkan ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Akkan ifadesinde "Ablamı kaçırdı ama arkasında durmadı, ona sahip çıkmadı. Hep yalnız bıraktı. Olay öncesi tuvalete gidip silahı hazırladım" dedi.

TUTUKLANDI
Katil zanlısı İdris Akkan (üstte) polisteki sorgusunun ardından tutuklandı, Mehmet Akkan da denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beş yıllık kin cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN