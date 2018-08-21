Beş yıllık kin cinayetle bitti

Tercüman Ahmet Kaya, 5 yıl önce Diyarbakır'da gönlünü kaptırdığı Çiçek Kaya'yı (29) kaçırdı. Kaya, İstanbul'a yerleşti ve üçüncü evliliğini kendisiyle kaçak Çiçek Kaya ile yaptı. Ancak genç kadının ailesi bu evliliğe bir türlü razı olmadı. Mayısta memleketindeki ailesini ziyarete giden Çiçek Kaya, eşinin yanına dönmek istedi ancak ailesi izin vermedi. Çiçek Kaya, ailesinin yanından bir yolunu bulup kaçarak İstanbul'daki eşinin yanına döndü. Bunun üzerine kardeşleri İdris Akkan (27) ile Mehmet Akkan (24) Kaya çiftinin peşine düştü. 17 Ağustos akşamı, şüpheli iki kardeş ile enişte Ahmet Kaya, Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'ndaki bir kafede buluştu. Burada bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma yaşandı. Tuvalete gitmek için müsaade isteyen İdris Akkan, dönüşte hiçbir şey söylemeden arkadan yaklaştığı Ahmet Kaya'nın boynuna doğru tek el ateş etti. Saat 00.15 sıralarında yaşanan cinayet nedeniyle kafedeki müşteriler korku ve panik içinde sokağa döküldü.

KAÇAMADILAR

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Kaya kurtarılamadı. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, tetiği çeken inşaat işçisi İdris Akkan'ı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Akkan'ın hırsızlıktan suç kaydı çıktı. Diğer şüpheli Mehmet Akkan ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. Akkan ifadesinde "Ablamı kaçırdı ama arkasında durmadı, ona sahip çıkmadı. Hep yalnız bıraktı. Olay öncesi tuvalete gidip silahı hazırladım" dedi.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı İdris Akkan (üstte) polisteki sorgusunun ardından tutuklandı, Mehmet Akkan da denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.