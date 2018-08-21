Deniz keyfi faciayla sonlandı

KONYA'NIN Beyşehir ilçesinden önceki gün kuzeniyle birlikte motosikletAntalyalya'nın Manavgat ilçesine gelen E.D. (15) denize girdi. Denizde yüzerken batıp çıkmaya başlayan E.D. bir süre sonra gözden kayboldu. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Ekibi, E.D.'nin cansız bedenini halk plajının açığında bularak sahile çıkardı. Eskişehir'de Mehmet Ali Yücel (64), Porsuk Çayı kenarında oturduğu sırada suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yücel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Adana'nın Çukurova ilçesinde vatandaşlar Seyhan Nehri'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise bildirdi. Polis ölen kişinin önceki akşam nehre girdikten sonra kaybolan Ali Alkan Aslan (19) olduğunu tespit etti. Sinop'un Gerze ilçesi Bedre mevkisinde önceki gün denize giren Efe Yasin Taş (12) bir süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan aramada Taş'ın cansız bedeni dün, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık alanda bulundu.

CESEDİ BATUM'DAN ÇIKTI

Artvin'in Hopa ilçesinde önceki gün denize açılan Özer Kasımoğlu (65), geri dönmedi. Kasımoğlu'nun teknesi bulundu, ancak kendisine ulaşılamadı. Kasımoğlu'nun cesedi 26 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Batum kentinde bulundu.