Genç kadının cesedi balkonda bulundu

KARABÜK'ÜN Safranbolu ilçesinde, eşinden ayrılan bir çocuk annesi Yıldız Yeşilyurt (35) bir markette kasiyerlik yapmaya başladı. Önceki gün komşularından biri Yeşilyurt'u balkonda hareketsiz halde otururken görünce, seslendi. Cevap alamayınca da genç kadının yakınlarını aradı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen polis kapıyı kırarak içeri girdi. Balkonda ölü helde bulunan Yeşilyurt'un cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. 6 gündür de işe gitmediği öğrenilen Yeşilyurt'un, son olarak 2 gün önce sosyal medya hesabından "Bazen her şey güzel olacak diye düşünüyorum, sonra geçiyor" mesajı paylaştığı görüldü.,

BUGÜN NELER OLDU