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nasıl yapılır? - En güzel kurban eti kavurma tarifi burada!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en güzel tarifi bayanlar tarafından en sık araştırılan konulardan birisi oldu. Kurban eti kavurma tarifi adım adım buradan öğrenebilirsiniz. Peki kavurma nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.8.2018 15:05
Kavurma nasıl yapılır? - En güzel kurban eti kavurma tarifi burada!

KAVURMA TARİFİ

Malzemeler:

1 kg koyun but
100 gr kuyruk yağı
Yeteri kadar tuz, karabiber, kekik

Yemeğin Tarifi:

Kuyruk yağını incecik doğrayarak, tencerede yağını salana kadar kavurun. İçerisine kuşbaşı doğranmış butu ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat kendi suyu ile pişirin.

Tencereyi kapalı kapalı bir şelkilde arada bir silkeleyerek etlerin yer değiştirmesini ve yağ ile temasını sağlayınız. Et pişince üzerine tuz, karabiber ve kekik ilave ediniz. Sıcak olarak servis yapınız.

DANA KAVURMA

Malzemeler:

1kg yağsız dana kuşbaşı
1 çay bardağı ayçiçek yağı
Pulbiber, karabiber, tuz, kekik

Yemeğin Tarifi:

Kuşbaşı doğranmış etimizi tenceremize koyup orta ateşte kendi bırakıcağı suyunda haşlamaya bırakıyoruz bıraktığı suyu çektikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edip haşlamaya devam ediyoruz. Haşlanan etimizi beklemeye alıp yağımızı tenceremize koyuyoruz. Ardından ısınan yağımıza sırasıyla pulbiber karabiber kekik ve tuzumuzuda ekleyip karıştırmya devam ediyoruz. Ortalama 5 dk karıştırdığımız malzemelerimizin üzerine haşlanan etimizide ekleyip ya devam ediyoruz. Etlerimiz kızarıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz etimiz kızaerdıktan sonra altını kapatıp servise hazırlıyoruz.

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Kavurma nasıl yapılır? - En güzel kurban eti kavurma tarifi burada!
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