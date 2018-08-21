Kızının yanında eşini bıçakladı

BATMAN'DA 4 aydır ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki Abdurrahman İ. ile Cahide İ. (40), dün Ahmet Arif Bulvarı üzerinde tartıştı. Cahide İ. ve yanındaki kızı, bıçakla saldıran eşinden kaçarak bir markete sığındı. Ancak öfkeli koca, markete girerek kızının ve çevredekilerin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Babasının saldırısından korkan kız çocuğu ise tezgah arkasına saklandı. Abdurrahman İ., market çalışanları tarafından etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan Cahide İ., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

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