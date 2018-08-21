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Son dakika haber: ’nde trafik sı: 1 ölü

'nde Karayolu'nda aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki in çarpıştı. da bir otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenirken, araçta sıkışan bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 07:27
Son dakika haber: Beylikdüzü’nde trafik kazası: 1 ölü

, olarak da bilinen D100 Karayolu Edirne istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki in çarpışması sonucunda, 34 ZT 0999 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle önce yan yola savruldu, ardından bariyerlere çarparak takla attı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkışırken yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Önce takla atan aracı ters çeviren vatandaşlar, daha sonra yaralıyı otomobilden çıkardı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kimliği belirsiz kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sırada polis ekipleri de trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ve yol temizleme ekiplerinin kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber: Beylikdüzü’nde trafik kazası: 1 ölü
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