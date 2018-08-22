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11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı

'da bir markette kıyma çekme işine yardım ettiği iddia edilen 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet El Hamut, et kıyma makinesine sağ kolunu kaptırdı. Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan çocuğun kolu sıkıştığı yerden itfaiye ve ekiplerince kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 23:48
11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı

Olay, Kurtuluş Caddesi'nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan et kıyma makinesinde çalışanlara yardım ettiği iddia edilen Suriyeli Ahmet Al Hamut (11), kıyma makinesinde et çekmek isterken bir anlık dikkatsizliği sonucu sağ kolunu makineye kaptırdı. Küçük çocuk acı içinde feryat ederken çocuğun yanında bulunanlar makineyi durdurdu.

Vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekipleri, küçük çocuğu kolunu kaptırdığı makine ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. AFAD ve itfaiye ekipleri de sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye geldi. Sağlık ekipleri çocuğun sağlık alanında kontrolünü sağlarken, itfaiye ve AFAD ekipleri de çocuğun sıkışan kolunu makineden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerince ameliyata alındı.

Çocuğun, bileğin alt kısmı ve parmaklarının bazılarının koptuğu belirtildi.

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11 yaşındaki çocuk et kıyma makinesine kolunu kaptırdı
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