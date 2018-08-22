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Acemi kasaplar hastane yolunda

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU ABBAS ÇAKAR RIDVAN UYSAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Acemi kasaplar hastane yolunda
Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan yaklaşık 7 bin vatandaş hastanelik oldu. Birçoğu bıçak, nacak ve balta ile bazıları da ip ya da kesmeye çalıştıkları hayvanların boynuz darbeleriyle yaralandı.
Acemi kasapların en küçüğü 'da ailesine yardım etmek isterken ayağından yaralanan 11 yaşındaki M.O. oldu.

'HELİKOPTERİN KANADI ÇARPTI!'
'nde, kayan bıçak parmağını kesen Kadir Özkaraaslan, "Akrabalarımızla kestiğimiz için eşimin ricası üzerine ilk defa yardım etmek istedim. Bundan sonra bir daha kesmem" dedi.
'da hastaneye gelen Mustafa Kınacı (54) da "Kurbanı yıkmak isterken o beni yıktı" ifadesini kullandı.
'de ise hastaneye gelen bir acemi kasap, gazetecilerin "Kurban keserken mi oldu?" sorusuna, "Yok kurban keserken olmadı. Balığa gittim, barajın kenarında düştüm. Düşerken helikopterin kanadı çarptı" dedi.
'nın Kaynarca ilçesinde ise kurban keserken kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Yusuf Şeker hayatını kaybetti.
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Acemi kasaplar hastane yolunda
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