Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre; doğumundan sonra bağışıklık sistemi bozulduğu için son bir yıldır hiç durmadan kaşınan ve "Anne artık ölmek istiyorum" sözleriyle yürekleri sızlatan Halil, kemik iliği nakliyle hastalığı yendi. Küçük çocuğa annesinin yüzde 80 uyumlu kemik iliği nakledilmişti. Halil'in nakil sonrasında vücudundaki tuz oranı düştü, beyninde herpes yani 'serseri virüsler' oluştu. Ancak bunlar nakil sürecinde beklenen yan etkilerdi. Halil şimdi bu yan etkileri de günden güne geride bırakıyor.

"Anne, artık ölmek istiyorum" diyen 9 yaşındaki Halil iyileşmeye başladı

YEDİKLERİNDEN ÇOK HİJYEN ÖNEMLİ

3 ay boyunca burnundan sıvı gıdalarla beslenen Halil geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıktı ve ilk lokmasını da aldı. Doktoru Halil'i bir paket cipsle ödüllendirdi. Kaşıntıları nedeniyle ten rengi de kararan Halil ilik nakli tedavisi bitince cildiye tedavisine başlayacak. Halil'in hastalığında yediklerinden çok hijyen önemli. Ailesi her hafta Halil için kimyasal madde içermeyen pamuklu giysiler alıyor. Halil'in kıyafetleri her gün 4 kez yüksek ısıda yıkanıp ütüleniyor.

"HAFTADA 500 LİRA HARCANIYOR"

Vücudunun yeniden alerji olmaması için organik kıyafetler giymesi gereken Halil'in taburcu olduktan sonra yaşayacağı evin de çok temiz olması gerekiyor. Memur baba Ali Çiftçi, kıyafet için çok masraf yaptıklarını belirterek, "Halil günlük duş alıyor ve günde dört kez elbisesi değişmek zorunda. 6 saatte bir vücut bakımı yapılıyor. Giysisi 90 derecede yıkanıyor, yüksek ısıda ütüleniyor, poşetlenip tekrar steril bir ortama götürülüyor. Masrafımız çok, özel giysiler, özel deterjanler derken haftada 500 lira harcıyoruz" dedi.