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E-5’te yarışan iki otomobil çarpıştı

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
E-5’te yarışan iki otomobil çarpıştı
Beylikdüzü'nde dün saat 02.00'de E-5 otoyolunda aynı istikamette seyreden ve aşırı hız yaptıkları öne sürülen iki lüks otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri önce yan yola savruldu. Ardından bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi bulunduğu yerde sıkıştı. Vatandaşlar, takla atan aracı önce düzeltip yaralıyı içerden çıkardı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı. Olayı gören bir vatandaş, "Avcılar'dan beri vızır vızır makas atarak yarış yapıyorlardı. 200-300 metre ileride biri diğerine çarptı" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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E-5’te yarışan iki otomobil çarpıştı
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