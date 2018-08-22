Kızımla bayramlaşayım sonra fişini çekin

Antalya
'da ?Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır (17), 16 Ağustos günü okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracı
na bindi. Antalya
yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, H.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli
Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, nakil koordinatlarından bir istekte bulundu. Budanır'ın "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra fişini çekin, organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve organları ile 2 korneası, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. 'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'
Acılı baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, "Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık" dedi. Başarılı bir öğrenci olan kızının eğitimine katkısı olması için yaz tatilinde çalıştığını belirten Budanır, "Aleyna'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.