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Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı

'da, bir düğünde çıkan otopark kavgasında 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 23:40
Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı

Kavga, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonu önünde otopark meselesi nedeniyle Özavci ve Üzümcü aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınların da katılmasıyla sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturmayı sürdürüyor.

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Düğünde otopark kavgası: 8 yaralı
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