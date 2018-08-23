Kurban şebekesi hortladı

İstanbul
'un çeşitli bölgelerinde yüzlerce kurbanlık hayvan çalındı. Kurbanlık hayvanlarını satmak için İstanbul'a gelen hayvan sahipleri, polise ve jandarmaya şikâyette bulunsa da azılı kurban şebekesi hâlâ yakalanamadı. Jandarma da azılı şebekeyi yakalamak için özel bir tim kurdu. Özellikle Kağıthane, Eyüp ve Sarıyer başta olmak üzere çok sayıda satıcı, hayvanlarının çalınmasından dert yandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de hayvan sahiplerini haklı çıkardı. Kağıthane Arıcılar'da hayvancılık yapan Haşim Ulusoy (65), "Sabah 05.10'da mekânın etrafını dolaştım. Sıkıntı yoktu. 15 dakika sonra hayvanların çanlarının hızlı öttüğünü fark ettim. Aralıktan baktım. 2 kişi içerde 2 kişi dışarda hayvanları araca atıyorlar. Koşarak çıktım geldim. Bir araca bindiriyorlardı. Hızlıca bastı gitti. 21 adet küçükbaş hayvanım çalındı. Aynı hırsızlar bu bölgeye dadanmış. Aynı araç, aynı kişiler sürekli çalıyorlar" dedi.