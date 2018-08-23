"GELMEYİN"

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte yazın son günlerini deniz güneş ve kum tatili yaparak geçirmek isteyenler, plajları doldurdu. İzmir'in Çeşme ilçesinde nüfus 25 kat arttı, otellerde yer kalmadı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, misafirlere ev sahibi olarak "Gelmeyin" demenin çok zor olduğunu vurgulayarak gelenlerin açıkta kalacağını, yatacak yer bulamayacağını belirtti. Bayramdan sonra fuyatları yarı yarıya düşüreceklerini vurgulayan Demir, daha ekonomik bir tatil için turiste "Ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin" dedi.