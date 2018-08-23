Şişli’de çalıp Suriye’de sattı, serbest bırakıldı

İstanbul Şişli
'de 1 Haziran günü Abidin A. isimli vatandaşın evine giren hırsız, kontak anahtarını aldığı 2014 model lüks aracı çaldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Bu sırada, çalınan araçla aynı modelde başka bir araca ait plakanın da çalındığı belirlendi. Bu plaka, Abidin A.'nın çalınan araca takılmıştı. Polis, şüphelinin Yusuf K. (31) olduğunu tespit etti. Yusuf K.'nin aracı Kilis
'teki Öncüpınar Sınır Kapısı
'ndan Suriye
'ye götürdüğü bilgisine ulaşıldı. Suriye'ye geçiş yapan Yusuf K.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, Gaziantep
'in Nizip ilçesindeki ile Kilis'teki sınır kapılarında beklemeye başladı. Şüpheli, 10 Haziran'da yaya olarak Türkiye'ye geçişi sırasında Öncüpınar'da gözaltına alındı. "Sahte belge hazırlamak"tan suç kaydı bulunan Yusuf K., hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. Çalıntı aracın, terör örgütlerine destek amacıyla götürüldüğü iddia atıldı. Öte yandan polis, çalıntı aracın izini de sürdü. Suriye'de tampon bölgede bulunan araç, Türk yetkililere teslim edildi.