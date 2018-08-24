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Katliam gibi : Bir aile daha yok oldu!

'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Çorum İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, 5 kişinin hayatını kaybettiği yla ilgili, "Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 12:08
Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu!

, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan cesetler, olay yerisevk edilenlen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

HARUN REŞİT HAN?: "KAZANIN BAYRAMDA OLMASI NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Kaza hakkında açıklama yapan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, "Bayatlı bir ailemiz Kahramanmaraş'a nişan törenine gitmişler. Dönüşte ailenin içinde bulunduğu otomobil tır ile kafa kafaya çarpışmış. Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ekipler gereken incelemeyi yapıyor" dedi.

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Katliam gibi kaza: Bir aile daha yok oldu!
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