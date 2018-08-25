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4’ü çocuk 10 kişi boğuldu

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
4’ü çocuk 10 kişi boğuldu

Gaziantep'te Nurdağı'na bayramlaşmaya giden Fatma ve Yahya Yıldız çiftinin 11 yaşındaki çocukları Talha, kuzenleriyle gittiği gölette boğuldu. Şanlıurfa Bozova'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Nezif Aslan, Atatürk Baraj Gölü'nde ise uyruklu Mustafa Temo (15) boğuldu. 'ın Kasımcan köyünde de su kanalına düşen 1.5 yaşındaki Ümeyir Aktaş boğularak can verdi. Ankara Kızılcahamam Kurtboğazı barajına balık tutmak için gelen İsa Kıyak (19) suya girince boğuldu. 'daki Köyceğiz Gölü'nde Ahmet Şahin (23), 'daki 'nde Yaşar Güdücü, Amasra'da ise Azime Özkan ile Ender Tunçbilek boğuldu. Aksaray'ın Gödeler köyündeki gölete giren Muhammet Öztürk (18), boğuldu. Mersin Tarsus'ta da Berdan Nehri'ne giren 12 yaşındaki Suriye uyruklu Necmettin Şoken boğularak öldü.

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4’ü çocuk 10 kişi boğuldu
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