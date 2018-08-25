Belediye işçisi iki kızını öldürüp intihar etti

Adıyaman
Kahta'da yaşayan Aziz Kaya, kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya'yı (18) silahla öldürdükten sonra intihar
etti. Turgut Özal
Mahallesi'nde yaşayan belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve 10 yaşındaki kızı kaçarken kurşunlara hedef olan Vesile ve Işıl Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Kaya'nın, cebinde "Bunun sorumlusu benim" yazılı not bulunduğu öğrenildi. Gaziantep
'in Nurdağı ilçesinde de Suriyeli Seyfullah İ. (21) tüfekle şaka yaparken 1 aylık eşi Mine İ.'yi (19) vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Jandarma, Seyfullah İ.'yi gözaltına aldı.