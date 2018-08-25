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Belediye işçisi iki kızını öldürüp etti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Belediye işçisi iki kızını öldürüp intihar etti
Kahta'da yaşayan Aziz Kaya, kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya'yı (18) silahla öldürdükten sonra etti.
Mahallesi'nde yaşayan belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve 10 yaşındaki kızı kaçarken kurşunlara hedef olan Vesile ve Işıl Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Kaya'nın, cebinde "Bunun sorumlusu benim" yazılı not bulunduğu öğrenildi.
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Belediye işçisi iki kızını öldürüp intihar etti
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