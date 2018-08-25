Bir aile kazada yok oldu

Çorum
'da dün yaşanan trafik kaza
sı, bir aileyi yok etti. Bayat ilçesinde yaşayan ve itfaiyede çalışan İrfan Ünlü (40) bayram tatilinde ailesini de alarak, Kahramanmaraş
'taki bir yakınlarının nişanına gitti. Önceki gün Bayat'a dönmek üzere yola çıkan İrfan Ünlü'nün kullandığı otomobil, Çorum İskilip'e bağlı Karaburun köyü yakınlarında, Mehmet Yücetürk yönetimindeki TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İrfan Ünlü ile yanında bulunan eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti. Ünal ailesinin 5 ferdi dün Bayat ilçesindeki cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Balıkesir:
Gönen ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen motosiklet sürücüsü Faruk Çanakçı (18) öldü. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Özgür A.'nın kullandığı kamyon da devrildi. Susurluk ilçesinde ise tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan otomobilin sürücüsü Ali Erden, Ali Kabak'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu araçta sıkışarak can verdi. YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYINCA... Antalya
lya: Manavgat ilçesinde, yaya üstgeçidi yerine D-400 karayolundan geçmeye çalışan emekli Başcavuş Sabit Özdemir (78), Ahmet Ö.'nün kullandığı aracın çarpması sonucu öldü. Alanya ilçesinde de devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Erdinç (75) hayatını kaybetti. Manisa:
Kula ilçesinde şarampole devrilen plakasız motosikletin sürücüsü Yusuf Kök (79) öldü. Kastamonu:
Tosya ilçesinde Harun Yılmaz (50) ile Çetin Başkaya'nın (41) kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada, Canan Yalazar (33) öldü. Ordu:
Kumru ilçesinde Güngör Akıcının kullandığı tarım aracının devrilmesi sonucu eşi Şengül Akıcı öldü. Altınordu
ilçesinde de Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Deniz Vurgun (17) otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Muğla:
Seydikemer ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Kasacı (47) Kenan S.'nin (58) kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü. Sivas:
Şarampole devrilen otomobildeki Aykut T. (29) öldü. İLK 7 GÜNDE 107 KURBAN
Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında, 107 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Perşembe günü saat 16.30'dan dün 23.30'a kadar meydana gelen 143 kazada 107 kişi can verirken 561 kişi de yaralandı. En fazla can kaybı ise bayramın ikinci gününde meydana geldi. 22 Ağustos Çarşamba günü 29 kaza yaşandı.
İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, en fazla kazanın, tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma ve engelli cisme çarparak meydana geldiğini kaydetti. Yaya kazalarının 2017 Kurban Bayramı
tatiline göre yüzde 42 oranında arttığı kaydedilen açıklamada, geçen sene Kurban Bayramı tatilinde toplam kazalar içinde yüzde 14 oranında olan motosiklet kaza oranınınsa yüzde 1'e düştüğü dile getirildi. Açıklamada tatil süresince sahada yaklaşık 140 bin trafik personelinin