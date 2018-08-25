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Son dakika: Bu da "inşaat bank" vakası... Ev sahibi olmak isteyen 180 kişiyi dolandırdı

Son dakika haberi... ’ta ev sahibi olma umudu ile dolandırılan yaklaşık 180 kişi paralarını ve arsalarını geri alabilmek için çare arıyor. Sivas’ta yaklaşık 180 kişi ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 11:43
Son dakika: Bu da inşaat bank vakası... Ev sahibi olmak isteyen 180 kişiyi dolandırdı

Son dakika haberi... 'ta ev sahibi olma umudu ile dolandırılan yaklaşık 180 kişi paralarını ve arsalarını geri alabilmek için çare arıyor. Sivas'ta yaklaşık 180 kişi ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını kaybetti.

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Son dakika: Bu da "inşaat bank" vakası... Ev sahibi olmak isteyen 180 kişiyi dolandırdı
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