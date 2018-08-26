Adıyaman tanıtım günleri 18-22 Ekim’de İstanbul Yenikapı’da

Kommagene Krallığı'nın merkezi, çiğ köftenin başkenti, medeniyetlerin beşiği Adıyaman'a dair yöresel tatların ve kültürel değerlerin beğeniye sunulacağı Tanıtım Günleri'nde bazlamalar pişecek, halk oyunları oynanacak, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla keyif dolu anlar yaşanacak. Etkinliğin hedefi ise 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak.

Anadolu'nun köklü mirasına ev sahipliği yapan, medeniyetlerin beşiği, inanç ve kültür turizminin eşsiz şehri Adıyaman, 18-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da misafirlerini ağırlayacak. Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı'nca düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nde, güneşin en güzel şekilde doğup battığı Nemrut Dağı Milli Parkı, 2500 yıllık Cendere Köprüsü, yine aynı yaştaki Perre Antik Kenti, Arsemia Antik Kenti, Oturakçı Pazarı, Çelikhan Yüzen Adalar, ilk sahabelerden Safvan Bin Muattal Hz. Türbesi gibi turizm noktalarının tanıtımı yapılacak, kentin kimliğiyle özdeşleşen yöresel tatlar ve organik ürünler İstanbullular ile buluşturulacak.

Çiğköfte, şillik tatlısı, içli köfte, nar, dut, Besni üzümü, pestil, Abuzer kebabı, kavurmalı hıtap, Adıyaman tavası ve daha birçok lezzet örneği konukların beğenisine sunulacak.

HARFANE EKİBİ COŞTURACAK

Kentin sosyo-kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkı sunacak etkinlik sırasında Adıyaman'a özgü Harfane Gecesi ile dünya çapında başarılara imza atmış olan Adıyaman Folklor Ekibi de gösteriler yapacak. Önceki yıllarda Adıyaman Valiliği'nin koordinesinde yapılan Tanıtım Günleri, bu yıl ilk kez bir Sivil Toplum Kuruluşu olan ADIFED önderliğinde düzenlenecek. Merkezleri İstanbul'da bulunan ADIFED ile Adıyamanlılar Vakfı bu güzel organizasyon en güzel şekilde geçmesi için büyük bir mesai harcadı.

"UNUTULMAZ BİR ATMOSFER YAŞATACAĞIZ"

5 gün boyunca 1 milyona yakın misafir ağırlayıp bir rekora imza atmak istediklerine vurgu yapan ADIFED Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun şunları kaydetti: Doğu ve Güneydoğu'nun incisi Adıyaman, barış ve huzurun kenti. Bu kimliğini karakterine de yansıtan Adıyaman insanı, etkinlik süresince misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacak. Gelen misafirlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmez yöresel tatlarını burada bulacaklar. Kısacası Adıyamanımız'ın bütün güzelliklerini, dünyanın başkenti olan İstanbul'da herkese tanıtmak istiyoruz. Gerek Adıyamanlı hemşehrilerimizi, gerekse ülkemizin 7 bölgesinden, her yaştan vatandaşımızı bu coşku dolu buluşmaya davet ediyoruz."