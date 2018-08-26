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Düğün yolunda feci : 7 ölü

’da kız kardeşinin Kars’taki düğününe giden Kamil Karataş, Ankara’dan akrabalarını da yanına aldıktan sonra Erzincan’da yaptı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi öldü

HALİT TURAN
FARUK CANBABA HALİT TURAN ŞABAN ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Düğün yolunda feci kaza: 7 ölü
'da, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. da, 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Kocaeli'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil Karataş, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kız kardeşinin düğününe gitmek için otobüste yer bulamayınca, otomobil kiraladı. Kamil Karataş, eşi Duygu ve amcasının küçük kızı Esmanur Karataş ile birlikte 34 LJ 1087 plakalı otomobille yola çıktı. Karataş, Ankara'da oturan akrabaları olan döner ustası Güven Zehir (29) ile eşi Demet ve kızları Eylül (3) ve Yaren Zehir'i (4) de alarak yola devam etti. Karataş yönetimindeki otomobil, Erzincan- Sivas Karayolu'nun Heybeli köyü kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelen Hüseyin Adıbelli yönetimindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KIZIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Kamil Karataş, Esmanur Karataş, Güven Zehir ve kızları Eylül ve Yaren Zehir ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Adıbelli ve yanındaki Burhan Olcay (20) öldü. Duygu Karataş (22), Demet Zehir ile Mahmut Yıldırım (29) ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 3 yaralı hazır bekleyen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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Düğün yolunda feci kaza: 7 ölü
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