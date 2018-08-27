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olarak çalışmak isteyen ya da yükseklisans okuyarak eğitim hayatını sürdürmek isteyen bireyleri ilgilendiren sınavı için geri sayım devam ediyor. 2. hakkında bütün detaylara haberimizin içinden ulaşabilirsiniz. 2. dönem Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na ilişkin araştırmalarını sürdüren adaylar, ' yapılacak?' sorusuna cevap arıyor. , yaptığı açıklama ile kesin sınav tarihini açıkladı. ALES sonbahar dönemi 2018 ne zaman yapılacak? İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:47
ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2018 ALES sınav tarihini açıkladı

ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı () için heyecan son sürat devam ediyor. 'nin her yılın belirli dönemlerde düzenlediği ALES için adaylar çalışmalarını sürdürürken sınav tarihi konusunda da araştırmalarını yapıyorlar. Peki, ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan 2. ne zaman? ALES 2018 sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

ALES 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

2. ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

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