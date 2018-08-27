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Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşunu tabancayla ağır yaraladı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:54

'da Muammer D. (52), kendisini takip ettiğini düşündüğü husumetli olduğu komşusu 'ı (37) pazarda tornavidayı sırtına saplayıp, tabancayla ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbaş'ın gömlek cebindeki cep telefonuna da bir kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. 3 yıldır husumetli olan Muammer D. ile alt komşusu Mevlüt Akbaş, bir ay önce apartmanın bahçesine malzeme konulması nedeniyle kavga etti. Muammer D., dün de alışveriş için gittiği pazarda, komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Muammer D., kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş'ı tornavidayla yaraladı, ardından da kurusıkıdan bozma tabancaya peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Mevlüt Akbaş, kanlar içinde yere yığıldı.
Mevlüt Akbaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Mevlüt Akbaş'ın gömleğinin cebindeki cep telefonuna da bir kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.
Muammer D. ise evinin yakınındaki Bosna Hersek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Sağlık kontrolüne götürülen Muammer D., basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Yolumu kesti, beni takip ediyordu" diye cevap verdi.
Muammer D.'nin polis merkezindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşunu tabancayla ağır yaraladı
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