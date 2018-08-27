KYK İŞKUR personel alımında son gün! KYK personel alımı 2018 başvuru şartları neler?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, İŞKUR aracılığı güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine kadar birçok pozisyona yaklaşık 3 bine yakın alım gerçekleştirecek. Başvurularda son güne girilen KYK personel alımı ilanına ilgi büyük. Başvuru detaylarında engelli ve eski hükümlülerin de başvurabileceğinin belirtildiği personel alımı ilanı, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta. Peki başvuru şartları neler? İşte KYK personel alımı hakkındaki o detaylar!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda Engelli ve Eski Hükümlü işçi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.

9. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

11. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı hizmet alanında" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecektir.

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fes edilecektir.

13.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

1. Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak Güvenlik, Bakım-Onarım ve İklimlendirme Personeli ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki KPSS puanıyla Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

2. Lise mezunları için; 2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Temizlikçi, Engelli ve Eski Hükümlü İşçiler; ilköğretim düzeyinde, noter huzurunda çekilecek Kura sonucuna göre belirlenecektir.

4. Güvenlik Görevlisi ve İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci için Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından Kurumumuza gönderilecek Sözlü Sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BAŞVURULARDA SON GÜN

Adaylar başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinde başvurularına başlarlar. Ancak en geç 27 Ağustos 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurusunu yapan adaylar için İŞKUR tarafından KYK ye gönderilecek listede adı geçen adayların listesi, İstenen belgeler, Teslim yeri, tarihleri ve diğer detaylar KYK resmi internet sayfası olan www.yurtkur.gsb.gov.tr adresi üzerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu sebeple adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.