Pendik'te dehşet!

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı. Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.

Pendik'te çocukların kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

'SIRTINDAKİ KURŞUNLA YAŞAYACAK'

Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.