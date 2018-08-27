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Pendik'te dehşet!

Pendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki sırtından vurularak ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan minik kız sırtındaki kurşunla yaşamaya çalışırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 12:24
Pendik'te dehşet!

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı. Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.

Pendik'te çocukların kurşun yağmuruna tutulduğu anlar kamerada

'SIRTINDAKİ KURŞUNLA YAŞAYACAK'

Açılan ateş sorası 7 yaşındaki sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pendik'te dehşet!
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