Bıçakladığı kişiye suni tenefüs yaptı!

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köy yolunda karşılaşan araçlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kovalamaca başladı. İki araç Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktasına 500 metre kala ana yol üzerinde biri diğerinin önünü kesti. Araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla bir birlerine saldırdı. Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker'i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı.