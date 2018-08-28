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Bıçakladığı kişiye suni tenefüs yaptı!

’da iki araç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kovalamaca cinayetle bitti. Katil zanlısı ise bıçakladığı kişiye ölmesin diye olay yerinde suni teneffüs yaparken, ambulansla da başında hastaneye kadar gitti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 09:07
Bıçakladığı kişiye suni tenefüs yaptı!

Olay, gece saat 23.30 sıralarında -Ereğli Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köy yolunda karşılaşan araçlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kovalamaca başladı. İki araç Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktasına 500 metre kala ana yol üzerinde biri diğerinin önünü kesti. Araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla bir birlerine saldırdı. Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker'i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı.

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Bıçakladığı kişiye suni tenefüs yaptı!
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