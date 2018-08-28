Evinin balkonunda ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 7'nci kattaki dairesinde tek başına yaşayan Servet Eyibardakçı'dan haber alamayan yakınları, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaşlı kadına ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan ekipler, merdivenle 7'nci katta bulunan evin penceresinden girdi. Ekipler, Servet Eyibardakçı'nın evin balkon kısmında hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Eyibardakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken Servet Eyibardakçı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU