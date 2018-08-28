‘Kalbin bir ömür benimle atacak’

Antalya lya'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, Kurban Bayramı'nın ilk günü kalp nakli bekleyen Burak Zeybek 'e nakledildi. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, Aleyna'ya ve ailesine bir kez daha teşekkür etti. "Bu kalp seni hiç unutmayacak. Kalbin bir ömür benimle" diyen genç duygularını şöyle dile getirdi: "Aleyna'nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak. Bu kalp ömür boyu Aleyna'yı unutmayacak. 3 yıldır kalp nakli bekliyordum. Akdeniz Üniversitesi 'nde okuyan kız arkadaşım Gamze hep bana moral verdi. 3 yıldır onun sevgisi ile hayata bağlandım. Aleyna'nın sayesinde kız arkadaşımla yepyeni umutlarım oldu..." Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Beyazid, Burak Zeybek'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

DURUMU İYİ

Naklin 4 saat sürdüğünü belirten Beyazid, "Aleyna'nın yaşı ve boyu fiziki yapısı Burak ile hemen hemen aynıydı. Bu çok önemli. Hastamızın sağlık durumu çok iyi" ifadelerini kullandı. Kalp nakli olan oğlu Burak'ı bir an olsun yalnız bırakmayan annesi Müzeyyen Zeybek ise "Oğlum 'Acılarım çok' deyince 'Annem, içinde 17 yaşında bir Aleyna yaşıyor' diyerek onu teskin ettim" dedi. Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Müzeyyen Zeybek, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; organ bağışı yapsınlar, hayat kurtarsınlar. Bizler de organ bağışçısı olduk" diye konuştu.