Karadeniz’e sızma tarih oluyor

PKK Karadeniz
bölgesinde aldığı darbelerle tamamen bitme noktasına gelirken, Karadeniz'e sızmaları önlemek için alınan güvenlik tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Terör örgütünün Tunceli, Erzincan
, Sivas
üzerinden Karadeniz'e çıktığı geçiş güzergâhlarına yüksek güvenlikli 7 yeni kalekol ve zırhlı gözetleme kuleleri kuruluyor. 1 YILDA 35'I ÖLDÜRÜLDÜ
Son bir yılda Karadeniz'e sızan 35 terörist öldürülürken, bölgeye terörist gruplar gönderen örgütün sözde Erzurum
eyalet sorumlusu İsa Teres de 4 Kasım 2016'da 15 kişilik grubuyla öldürüldü. Teres 1.5 milyonluk mavi listede aranıyordu. Karadeniz açılımından sorumlu sözde Dersim Saha sorumlusu KCK
Yürütme Konseyi Üyesi ve 4 milyonluk kırmızı listede aranan Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban da 11 Ağustos'ta öldürüldü. Yine örgütün Karadeniz'e sızan sözde bölge sorumluları 4 milyonluk kırmızı listedeki Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Türk Tarık kod adlı Barış Öner de Gümüşhane
'nin Kürtün ilçesinde ölü ele geçirildi,
Öldürülen teröristlerle birlikte PKK'nın varlığı Karadeniz'de silinirken, bölgeye tekrar terörist sızmalarının önlenmesi için kalıcı tedbirler de hayata geçiriliyor. Tunceli, Erzincan, Sivas üzerinden sızan teröristlerin kullandıkları geçiş güzergâhlarında bulunan karakollardaki önlemler artırıldı. Teslim olan teröristlerin verdikleri bilgilerle teröristlerin kullandıkları geçiş güzergâhlarına 7 yeni kalekol inşa edildiği ve zırhlı gözetleme kulelerinin yerleştirileceği bildirildi. Yapımı yüzde 70 tamamlanan kalekolların yıl sonuna kadar faaliyete geçirileceği bildirildi. MİLLİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR
Geçiş
noktalarındaki boşluk ve zafiyetlerin giderilmesi amacıyla kalekol ve gözetleme kuleleriyle bölge denetim altında tutulacak. Hâkim tepelerdeki 7 farklı noktaya kurulan kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgelerinin 7/24 denetim altında tutulabilmesi için tamamı yerli ve milli teknolojik cihazlardan oluşan Asır, lazerli hedef noktalayıcı Engerek, Serçe-3 adlı Drone, Casus Baykuş adlı gece görüşlü termal kamera, ay ışığında çalışma özelliğine sahip Kedi Gözü, Ejder Yalçın ve Akıncı Zırhlı Muharebe Araçları da takviye edilecek.