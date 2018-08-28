Korkunç gerçek

Antalya
'nın
Aksu ilçesinde Doktor Gülşen Bulut
(58) ve oğlu Uğur Bulut'
un (17) yazlık evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmalarının sırrı çözüldü. Yapılan incelemede Uğur Bulut'un tüfekle annesini vurduktan sonra intihar
ettiği belirlendi. Olay, önceki akşam saatlerinde Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Bir süre önce emekli olduktan sonra Manavgat'ta özel bir diyaliz merkezinde çalışmaya başlayan Uzman Doktor Gülşen Bulut ile lise öğrencisi oğlu Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve gitti. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan muhasebeci Mehmet Bulut
, ulaşamayınca komşularını arayarak yardım istedi. Eve giren komşular, bir odada Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'u av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. KARDEŞINI KISKANMIŞ
İhbar üzerine eve gelen polis, Gülşen Bulut'un vücuduna isabet eden 3 mermiyle, Uğur Bulut'un ise kafasına isabet eden tek mermi ile yaşamını yitirdiğini belirledi. Uğur Bulut'un elinde barut izlerine rastlandı. Yapılan incelemede Uğur Bulut'un annesini öldürüp intihar ettiği belirlendi. Bulut'un 3 yıl önce psikolojik tedavi gördüğü bir süre önce de annesine, "Kardeşimi neden ABD
'ye gönderiyorsunuz, o bunu hak etmiyor" diye mesaj gönderdiği öğrenildi. Eşi ve oğlunun cenazelerini Adli Tıp
Kurumu morgundan alan Mehmet Bulut gözyaşlarını tutamadı. ABD'den dil eğitiminden dönen Antalya
Lisesi öğrencisi Ozan Bulut'un (15) ise annesi ve ağabeyinin tabutlarına bakışı duygulandırdı.