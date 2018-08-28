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Sabah namazına gelen 40 bin çocuk bisikleti kaptı

’da Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen proje kapsamında 40 gün sabah namazına camiye gelen 40 bin çocuk bisikletle ödüllendirildi

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Sabah namazına gelen 40 bin çocuk bisikleti kaptı

'da Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca camide sabah namazına giden çocukların bisikletle ödüllendirileceği Belediyesi'nin "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi tamamlandı. 7-14 yaş arasındaki çocukların cami alışkanlığını kazanması için başlatılan projede 40 gün sabah namazını camide kılan 40 bin çocuk, bisiklet almaya hak kazandı. 40 günün sonunda binlerce çocuk ve ailesi, sabah namazında 'nda buluştu. Sabah namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, ümmetin birlik ve beraberliği için dua etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gösterilen ilgiden ve çocuklarla Mevlana Meydanı'nda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların 40 günü doldurmalarına rağmen camiye gelmeye devam ettiklerini, asıl amacın da bu olduğunu belirten Altay, 5 Eylül'de taşra ilçelerde, 11 Eylül'de ise merkezde bisikletlerin dağıtımına başlanacağını söyledi.

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Sabah namazına gelen 40 bin çocuk bisikleti kaptı
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