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'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Merzifon ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 06:41

'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Trabzon'a giden Süha Turizm'e ait Yılmaz Bal idaresindeki 38 YK 636 plakalı yolcu otobüsü, Uzunyazı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
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